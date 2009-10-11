وصول عشرات المتضامنين الأوروبيين إلى القاهرة للمشاركة في قافلة « أميال من الابتسامات »

فلسطين اليوم-غزة

وصل عشرات المتضامنين الأوروبيين إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم أمس السبت ، للمشاركة في حملة "أميال من الابتسامات من أجل أطفال غزة " الأوروبية، والتي من المتوقع وصولها إلى قطاع غزة في غضون أيام.

وذكر زاهر بيراوي، الناطق باسم الحملة الدولية للتضامن مع أطفال غزة، التي تنظم هذه القافلة، أن المتضامنين الأوروبيين مع الحملة وصلوا إلى القاهرة من مختلف أنحاء القارة الأوروبية، حيث سيتوجهون إلى ميناء بور سعيد المصري لاستلام السيارات والحافلات الصغيرة التي تضم مئات الكراسي المتحركة الكهربائية، ولكي يرافقوها إلى معبر رفح الحدودي لتصل إلى غزة خلال أيام قليلة قادمة، حسب توضيحه.

وأفاد بيراوي بأن "ما يفصلنا عن دخول غزة حالياً هو انتهاء الإجراءات المصرية"، لافتاً النظر إلى أنه "على الرغم من الوعود التي تلقتها الحملة بشأن تسهيل مرور القافلة عبر الأراضي المصرية، إلا أن هناك تأخير غير مبرر في التخليص على الشاحنات من ميناء بور سعيد".

وأعرب بيراوي عن خشيته من أن تؤدي الإجراءات المصرية إلى "تعطيل القافلة، وبالتالي تحويل أميال الابتسامات إلى أنهار من الدموع التي سيذرفها أطفال غزة المعاقين الذين ينتظرون بفارغ الصبر وصول الكراسي المتحركة التي ستساعدهم على الاندماج في المجتمع وتخفف إعاقتهم"، على حد تعبيره.

جديرٌ بالذكر أن الحملة تتكوَّن من 110 حافلات و"باصات" صغيرة تحتوي بشكلٍ أساسيٍّ مئات من الكراسي المتحركة الكهربائية وعددًا من الأجهزة والمعدَّات الطبية، بالإضافة إلى العشرات من أجهزة الكمبيوتر التي قدَّمتها المؤسَّسات الخيرية في أوروبا إلى المؤسَّسات الصحية والتعليمية