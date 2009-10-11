رئيس السلطة يلقي خطاباً هاماً له خلال اليومين القادمين

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " الدكتور صائب عريقات إن رئيس السلطة محمود عباس سيلقي خطاباً شاملاً خلال اليومين القادمين حول آخر المستجدات والتطورات الحاصلة.

وأضاف عريقات أن عباس لم يتهرب ولن يتهرب من مسؤولياته وسيلقي خطاباً للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني سيوضح فيه كل الملابسات المتعلقة بتقرير غولدستون، كما سيتناول نتائج الاجتماعات التي عقدت مع المبعوث الأمريكي ميتشل وسيتطرق إلى آخر المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحة بما فيها الأوضاع الفلسطينية الداخلية والحوار والمصالحة.

وكشف عريقات أن تقرير غولدستون سيتم عرضه غداً الثلاثاء في لجنة حقوق الإنسان في جنيف بشكل استثنائي للتصويت عليه بدلاً من الانتظار للأشهر القادمة، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت بطلب فلسطيني.