مصادر صحفية: المقترح المصري لحماس يتضمن تأجيل المصالحة إلى ما بعد عيد الأضحى

فلسطين اليوم – غزة

علمت مصادر صحفية من مصادر قيادية في حركة حماس أنها تسملت مقترحا مصريا جديدا قدم لوفد الحركة اليوم ويتضمن تأجيل موعد التوقيع على اتفاق المصالحة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

وأشارت تلك المصادر إلى أن وفد حماس عبر في لقائه مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في القاهرة عن رغبة الحركة في تأجيل التوقيع على الاتفاق "بسبب صعوبة ذلك في ظل السخط الشعبي إزاء إرجاء التصويت على تقرير القاضي غولدستون" الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم حماس فوزي برهوم قد قال إن وفد الحركة في القاهرة بقيادة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة تسلم المقترح، مشيرا إلى أن حماس سترد على المقترح بعد دراسته في أطرها القيادية.

كما أوضح القيادي في حماس والمتحدث باسم كتلتها البرلمانية صلاح البردويل أن الجانب المصري تفهم دواعي التأجيل، وقدم اقتراحاً بديلاً لتجاوز هذه العقبة ووعد وفد الحركة الجانب المصري بمزيد من التشاور بشأن المقترح الذي وصفه بالجدي للرد عليه، دون أن يوضح طبيعته.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق قال للجزيرة في وقت سابق إن المصريين "يطرحون الانتظار" حتى الوقت المحدد لتوقيع الاتفاق والذي كان مقررا في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري والتصرف بناء على التطورات التي تحدث حتى ذلك التاريخ.