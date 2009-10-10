السلطات المصرية تحبط تسلل 18 مهاجرا لإسرائيل وتضبط نفقين

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قالت مصادر امنية مصرية اليوم السبت ان الشرطة المصرية احبطت محاولة تسلل 18 افريقيا باحدى النقاط الحدودية مع اسرائيل بوسط سيناء .

واضاف المصدر ان افراد الامن المصرى خلال نوبة حراستهم للعلامة الدولية رقم 56 بمنطقة الكونتلا الحدودية فوجىء افراد الشرطة باقتراب 18 مهاجر افريقى بينهم ستة رجال ارتيريين واربعة رجال من غينيا وسبعة رجال اثيوبيين وسيدة سودانية واحدة من السلك الحدودى الشائك ويحاولون اجتيازه باتجاه الاراضى الاسرائيلية وسلموا انفسهم".

واشار المصدر انه تم احالة المتسللين للتحقيقات واعترفوا باعتزامهم التسلل لاسرائيل بهدف البحث عن عمل بعدما دفع كل منهم حوالى الف دولار لعصابات تهريب الاجانب بسيناء .

وفي ذات السياق اعلنت السلطات المصرية اليوم انها ضبطت نفقين على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة, دون ضبط اى متهمين أو بضائع.

وقال مصدر امني مصري ان قوة من الأجهزة الأمنية كانت تقوم بتمشيط المنطقة الحدودية وكشفت عن النفق الاول عند العلامة الدولية رقم 5 بمنطقة الدهنية الحدودية دنوب منفذ رفح البرى وتبعد فتحة النفق عن خط الحدود بحوالى مائة متر".

وتابع المصدر تم ضبط فتحة النفق الثانية بمنطقة القشوط جنوب العلامة الدولية رقم 4 ولم يتم ضبط اية بضائع للتهريب, مشيرا ان اجمالى عدد الأنفاق المضبوطة حتى الان يزيد عن 400 نفق للتهريب تم ضبطها على الجانب المصري برفح .

وفى نفس السياق أحبطت السلطات المصرية عملية تهريب حوالي ألفي لتر من السولار الى قطاع غزة عبر الانفاق بعد ان ضبطت الاجهزة الامنية سيارة يقودها شخص من سكان مدينة بئر العبد بالقرب من خط الحدود عند منطقة صلاح الدين الحدودية واقر بالتحقيقات بان الوقود المضبوط كان فى طريقه للتهريب الى قطاع غزة عبر احد الانفاق القريبة من المكان وان تقاضى مقابل مادى جراء تهريب الوقود للجانب الفلسطيني .