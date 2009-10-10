الوفد الطبي البريطاني بغزة يمدد فترة عمله أسبوعاً أخر

فلسطين اليوم: غزة

قرر الوفد الطبي البريطاني تمديد فترة عمله في إتحاد لجان الرعاية الصحية أسبوعا اخر نظراً للإقبال الجماهيري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة على الخدمات الطبية المقدمة من قبل الوفد في مجال العلاج بالإبر الصينية. حيث قام الوفد خلال الأسبوع الماضي بتقديم العلاج لما يقارب 1150 حالة أغلبها من الحالات المستعصية والمزمنة والعديد من الحالات التي تأثرت نفسيا بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وتأتي زيارة الوفد إلى القطاع ضمن إستراتيجية إتحاد لجان الرعاية الصحية بالنهوض مجدداً والعمل لخدمة أبناء قطاع غزة في أعقاب تدمير أربعة عيادات طبية متنقلة عملت كمستشفيات ميدانية خلال الحرب بواسطة الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأعربت رئيسة الوفد الطبي البريطاني كاثرين كيت عن مدى سعادتها لوجودها في قطاع غزة مع باقي أعضاء الفريق لكي تساهم في التخفيف من أثار الصدمة التي أصابت سكان القطاع بسبب الحرب ووعدت أن تتواصل من خلال عملها في مؤسسة "عالم الدواء" لتقديم كل الدعم الممكن لتعزيز عمل القطاع الصحي وإستقدام مزيد من الوفود في تخصصات مختلفة والعودة لقطاع غزة.

من جهته أكد د. رائد صباح، رئيس إتحاد لجان الرعاية الصحية عن إمتنانه العميق لما قدمه الوفد البريطاني لأهلنا في قطاع غزة مؤكدا على حرص الإتحاد الشديد على إستمرار إستضافة وفود طبية بمختلف التخصصات ضمن جهود الإتحاد لربط قطاع غزة بالعالم الخارجي والتواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية الدولية في ظل الحصار الظالم الذي يعرقل مسار الحياة الطبيعية للمواطنين وخاصة المرضي وذوي الإحتياجات الخاصة.