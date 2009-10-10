صحيفة فلسطينية تشبه السلطة في رام الله بشجر اليهود "الغرقد"

فلسطين اليوم- غزة

شبهت صحيفة فلسطينية تصدر في قطاع غزة السلطة الفلسطينية بشجر "الغرقد" الذي يعرف بأنه من شجر اليهود.

وأظهرت صحيفة /فلسطين/ اليومية التي تصدر في قطاع غزة على صدر صفحتها الأخيرة لهذا اليوم السبت (10/10) رسم كاريكاتوري عبارة عن شجرة كبيرة مائلة فيها بعض الأغصان الخضراء وكتب عليها السلطة الفلسطينية وبجانب الشجرة كتب شجر "الغرقد".

ويوضح الرسم رجل فلسطيني قد أنهكه التعب والإعياء يقف بجانب هذه الشجرة وهو يحمل بيده مقص. ومن المعروف أن شجر "الغرقد" هو من شجر اليهود الذين يكثرون من زراعته ويعتقدون انه سيحميهم في حال الحروب.