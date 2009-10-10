أوساط الإعلام الأمريكية تعرب عن استغرابها لمنح براك اوباما جائزة نوبل للسلام

فلسطين اليوم – وكالات

قوبل قرار لجنة جائزة نوبيل للسلام منح الرئيس الأمريكي براك اوباما الجائزة لهذا العام بقدر من الاستغراب في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت صحيفة لوس انجلوس تايمس أنها تشك بصواب هذا القرار بالرغم من الدعم الذي يحظي به اوباما وذلك نظرا للفترة القصيرة التي مرت منذ توليه مهام منصبه .

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن منح الجائزة للرئيس اوباما جاء مبكرا للغاية وكان من المستحسن انتظار اللجنة إلى حين تثمر فيه سياسة اوباما نتائج ملموسة على ارض الواقع

ورأت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار اللجنة يثير الاستغراب معتبرة انه جاء من اجل حمل الرئيس الأمريكي على متابعة السياسة التي كان أعلن عنها.

وانتقدت صحيفة الشرق الأوسط في أحد مقالاتها هي الأخرى منح جائزة نوبل للسلام لاوباما قائلة انه صحيح أن اوباما بادر بإلقاء خطاب مهم للمسلمين في القاهرة وقام بتهنئة الإيرانيين بعيد النيروز وبادر للحوار معهم واهتم عمليا بقضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي ولكن كل ذلك لم يحرك الملفات الصعبة بل ولم نر له نتائج فعليا حتى الآن.

وأشارت الشرق الأوسط إلى أن أميركا ما زالت في العراق وتقاتل في أفغانستان. كما أن معتقل غوانتامو لم يغلق بعد بل ولا يوجد ما يوحي بأنه سيغلق قريبا.

ورأت الشرق الأوسط أن منح الرئيس الأميركي جائزة نوبل للسلام وهو الذي لم يوقع اتفاقية سلام أمر محير قائلة انه يبدو أن منحه الجائزة تم من باب التشجيع وحسن الظن .