غولدستون: تقرير غزة لا يصلح كدليل وكان مجرد خريطة طريق للتحقيق

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قال رئيس لجنة التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون، أمس، إن النتائج التي توصل إليها لم يتم التحقق منها بالكامل، وأن التقرير لا يعتبر دليلاُ مثبتاً، في ما لو نظرت فيه المحكمة الجنائية الدولية.

وقال غولدستون، في مقابلة مع مجلة «فورورد» الإسرائيلية، «لقد قمنا بكل ما نستطيعه بالمواد التي بحوزتنا. ولو كانت هناك محكمة عدل لما كان هناك شيء مثبت». وأضاف «لم نستطع أن نستخدم التقرير أبداً كدليل، ولكنه كان خريطة طريق مفيدة لمحققينا ولي شخصياً كقاضٍ لاتخاذ قرار حول الأماكن التي يجب أن نحقق فيها. وهذا هو هدف هذا النوع من التقارير»، معرباً عن أمله في أن يستخدم الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي تقريره كـ«خريطة طريق» للتحقيقات التي سيجريانها.

إلى ذلك، رفض غولدستون مصداقية التحقيق السري الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه أجراه حول الحرب، لافتاً إلى أن أياً من الشهود الفلسطينيين الذين التقاهم لم يفد بأن الجيش الإسرائيلي قد اتصل بهم لسماع شهاداتهم.