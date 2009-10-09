إيران: تبعث برسالة للدول العربية واجبنا الشرعي الحفاظ علي القدس‎

فلسطين اليوم-وكالات

في بعث رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني برسائل لنظرائه بالدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي اكد فيها أن الدفاع عن القدس والمسجد الاقصي واجب شرعي للمسلمين كافة .

و أفادت وكالة أنباء فارس أن لاريجاني أشار الي الجرائم المنتظمة التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المسلم وانتهاكاتهم لحقوق المسلمين مؤكدا أن هذه الانتهاكات والجرائم أدت الي أن يتصور هؤلاء المجرمون أن بإمكانهم تهويد القدس .

و شدد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي ان الكيان الصهيوني يواصل اعماله الاجرامية وممارساته اللاانسانية منذ احتلاله اولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من اجل تغيير الهوية الاسلامية العربية لهذه المدينة المقدسة .

و أعرب لاريجاني عن اسفه للوضع الذي يعيشه المسلمون بسبب الاخطاء السابقة مشيرا الي تمادي الصهاينة في اجرامهم وارتكابهم للاعمال التعسفية في الوقت الحاضر بعدما كانوا يرتكبون الجرائم في السابق بصورة سرية .