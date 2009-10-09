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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أسعار العملات مقابل الشيكل

  • 06:37 - 09 أكتوبر 2009
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فلسطين اليوم-بيت لحم

جاءت اسعار العملات مقابل الشيكل الاسرائيلي في بدء التداول المصرفي صباح اليوم الجمعة على النحو التالي:

 

الدولار الامريكي :3.73 شيكل.

اليورو الاوروبي :5.49 شيكل.

الدينار الاردني : 5.29 شيكل.

الجنيه المصري : 0.68 شيكل.

 

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