خلال مسيره للجهاد نصره للأقصى.. الشامي يحذر من هدم المسجد الأقصى

فلسطين اليوم: خان يونس

حذر الشيخ عبد الشامي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من إمكانية هدم المسجد الأقصى من قبل الاحتلال التي تقود سلسلة من المؤامرات ضده على حد وصفه .

ودعا الشيخ الشامي خلال كلمته في مسيرة جماهيرية للجهادالإسلامي انطلقت من بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة العالم إلى ضرورة الانتباه لممارسات الاحتلال تجاه الأقصى ,مطالبا الجميع الوقوف عند مسؤوليته والكف من إطلاق الشعارات الزائفة ,مشيدا بدفاع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية ومن معه في هبتهم للدفاع عن المسجد من اعتداءات المستوطنين.

وقال الشامي للمشاركين من أنصار الجهاد :انطلقتم وانتم لاتمتلكون الرصاصة ولاتمتلكون الحجر فأصبحتم اليوم جسدا يتفجر يخافكم العدو.

وبشر الشامي المحتشدين بأن زوال اليهود يسكون بأيديهم في المسجد الأقصى كما أنهم سيخربون بيوتهم في حيفا ويافا واللد والكرمل وتل أبيب كما خربوها في قطاع غزة أبان الانسحاب الصهيوني عام 2005,مستشهدا بالآية القرائية "يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين".

المواطن أكرم احد المشاركين قال سندافع بأشلائنا ودمائنا عن المسجد الأقصى قائلا للمرابطين بداخله لن نترككم لوحدكم.

وأكد على أن المطلوب منا كفلسطينيين أن نكون جسدا واحد يتفجر في بني صهيون بحيث نستطيع أن ننصر المسجد الأقصى.

وبدوره قال خالد أبو صلاح":القدس تواجه اليوم الكثير من التحديات فمن الواجب علينا أن نتوحد وان يلتئم الجرح وأن نعيد لم الشمل الفلسطيني من اجل الدفاع عن المسجد من تلك التحديات والمؤمرات.