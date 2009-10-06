إصابة أربعة مواطنين إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم

فلسطين اليوم-وكالات

أصيب أربعة مواطنين بأعيرة نارية ومطاطية وبالضرب من قبل جنود الاحتلال في مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية.

وفي تقرير للمكتب الإعلامي للشرطة، اليوم، حول الاعتداءات الإسرائيلية، تبين أن المواطن محمد خالد شحدة (19 عاما) من مخيم قلنديا أدخل إلى مستشفى رام الله الحكومي، جراء إصابته بعيار مطاطي في رجله اليسرى إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.

كما أدخل إلى مستشفى رام الله الحكومي أيضا المواطن مصطفى عماد روبين حجازي (20 عاما) من سكان أبو ديس جراء إصابته بعيار مطاطي في يده اليسرى.

وأدخل إلى ذات المستشفى المواطن احمد موسى محمد مليحات (18 عاما)، من سكان قرية جبع بالقرب من القدس، مصابا برضوض وكسر في الفك بعد الاعتداء عليه من قبل القوات الإسرائيلية في القرية.

وفي محافظة الخليل، أدخل إلى مستشفى الخليل الحكومي المواطن محمد أحميدان محمد سلهب (55 عاما)، مصابا برضوض إثر الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال في منطقة القدس.