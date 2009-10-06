آليات وجرافات إسرائيلية تتوغل شرق خانيونس ورفح وتجرف أراضي المواطنين

فلسطين اليوم- خانيونس

أفاد مراسلنا في خانيونس جنوب قطاع غزة قبل قليل، أن عدد كبير من الآليات والجرافات توغلت لمسافة محدودة في أراضي المواطنين الزراعية القريبة من السياج الفاصل في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس وقرب معبر صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا، أن خمسة عشر آلية وست جرافات توغلت في المنطقة حيث أن 8 آليات بينها 4 جرافات خرجت انطلاقاً من بوابة كيسوفيم وقامت بعمليات تسوية وتجريف بأراضي المواطنين وصولاً لمنطقة الوادي القريبة من بوابة السريج جنوب الموقع المذكور.

ونوه مراسلنا، إلى خروج 5 دبابات وجرافتان انطلاقاً من معبر صوفا تجاه أراضي المواطنين وصولا لموقع كرم أبو سالم لمسافة تزيد عن 200 متر وشرعت بعمليات تسوية وتجريف.