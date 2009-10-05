القرضاوي يدعو من مصر إلى "يوم غضب" الجمعة المقبل للدفاع عن الأقصى

فلسطين اليوم- القاهرة

دعا العلامة الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشعوب العربية والإسلامية إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما للغضب لنصرة المسجد الأقصى ورد كيد المستوطنين اليهود الذين يهددون مصيره.

وأوضح الداعية الإسلامي المصري الدكتور يوسف القرضاوي في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين (5/10) بنقابة الصحفيين بالقاهرة، لنصرة الأقصى حضره زهاء 300 من الكتاب والإعلاميين المصريين، أن الهدف من جعل يوم الجمعة المقبل يوما للغضب لنصرة الأقصى يأتي بعد أن بلغت تهديدات المستوطنين للأقصى حدا يجحب معه على المسلمين أن يتهيأوا لنصرة الأقصى باعتباره أحد المساجد الثلاثة المفدسة والتي تشد الرحال إليها، على حد تعبيره.