فروانة يطالب بإطلاق سراح باحث في شؤون الأسرى من سجون أمن الضفة

فلسطين اليوم- غزة

ناشد الأسير السابق ، الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، السلطة الوطنية الفلسطينية بإطلاق سراح الباحث المختص بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي " فؤاد الخفش " المحتجز لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ أيام .

وقال فروانة في تصريح صحفي:"لقد اختلفت مع الباحث " الخفش " في مواقف عدة ، ولكنني ومن خلال متابعتي لنشاطه ولما يُصدره فإنني أقدر جهوده ونشاطه في مجال الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وفضح ما يتعرضون له من ممارسات لا إنسانية وانتهاكات خطيرة وجرائم عدة" .

وأضاف فروانة : " الخفش " باحث مختص بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال ، ونشاطه مميز في هذا المجال ، والباحثين والناشطين في هذا المجال في هذه الأيام وللأسف هم قلائل وقلائل جداً ، وبالتالي من الواجب ليس حمايتهم فحسب ، بل ومساعدتهم وتذليل العقبات التي من الممكن أن تعيق إنتاجهم ، وأن تقف حائلاً أمام تواصل عطائهم .

وطالب فروانة كافة الجهات الفلسطينية المختصة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بمختلف مسمياتها بالضفة الغربية وقطاع غزة ، بالإضافة لكل العاملين والنشطاء في هذا المجال بالعمل وبشكل حثيث من أجل إبعاد قضية الأسرى عن دائرة الصراع الداخلي ، والخلافات والتجاذبات السياسية ، وتجنيبها آثار " الانقسام " المؤلم وتداعياته الخطيرة ، وضمان حمايتها من الزج بها في قضايا الصراعات الداخلية ، باعتبارها قضية موحدة بغض النظر عن الإنتماءات الحزبية واختلاف المواقف السياسية .

وفي ذات السياق أضاف فروانة : بأنه يتوجب على كافة الجهات الفلسطينية المختصة أن تصدر قراراتها القاضية بإعادة افتتاح كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والمغلقة منذ أمد بعيد ، إن كانت بالضفة أو في غزة ، والسماح لها باستئناف مزاولة نشاطها بشكل طبيعي وان يطلق لها العنان ولكافة النشطاء والأفراد على اختلاف انتماءاتهم الحزبية للعمل بحرية تامة ، دون قيود أو مضايقات أو عراقيل ، دعماً للأسرى ومساندة لقضاياهم العادلة ، وتأكيداً على حقهم المشروع بالحرية