« فلسطين اليوم » تنشر برنامج المؤتمر الوطني لنصرة ضحايا حرب غزة المقرر انعقاده اليوم

فلسطين اليوم : غزة

وجهت القوى الوطنية والإسلامية و مكونات المجتمع المدني الفلسطيني بغزة، دعوةً لوسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحف والإذاعات لتغطية المؤتمر الوطني الذي ينعقد اليوم الاثنين، نصرةً لضحايا الحرب العدوانية على غزة، ومواجهة طلب السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير "جولدستون" في مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي انعقد مؤخراً في جنيف.

وبيّنت الدعوة التي وصل لـ"فلسطين اليوم" نسخةً عنها أن المؤتمر سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين، في قاعة فندق فلسطين على شاطئ بحر مدينة غزة.

وجاء في الدعوة برنامج المؤتمر على النحو التالي:

- الافتتاح والقرآن الكريم

- كلمة حركة "الجهاد الإسلامي" وقوى المقاومة.

- كلمة حركة "فتح".

- كلمة حركة "حماس".

- كلمة المتضررين وذوي الضحايا.

- كلمة قوى "اليسار".

- كلمة الحقوقيين والمؤسسات المدنية.

- الختام.