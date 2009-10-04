الشرطة الإسرائيلية تعتقل نائب الشيخ رائد صلاح في مدينة القدس المحتلة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في وادي الجوز شرقي القدس المحتلة اليوم الأحد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، مدعيةً أن "اعتقاله جاء بعد تحريضه ومحاولته تنظيم مسيرة غير شرعية شرقي القدس".

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أنه تم تحويل الخطيب إلى التحقيق في قسم الأقليات التابع لشرطة القدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية حاتم عبد القادر مؤئول ملف القدس في حركة "فتح" للاشتباه فيه بالتحريض على القيام بأعمال مخلة بالنظام العام في منطقة الحرم القدسي.