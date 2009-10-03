لجان المقاومة : قرار السلطة سحب تقرير جولدستون يضعها في دائرة الاتهام المباشر

فلسطين اليوم- غزة

قال عضو القيادة المركزية للجان المقاومة الأستاذ محمد أبو نصيرة " أبو رضوان أن قرار ممثل السلطة في الأمم المتحدة بسحب مناقشة تقرير جولدستون يضعها في دائرة الاتهام المباشر بالمشاركة بالعدوان على شعبنا في الحرب الأخيرة .

وأكد أبو رضوان في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه بأن لجان المقاومة لا تعول كثيراً على المؤسسات الدولية والتي تسيطر عليها دولة الشر والإرهاب أمريكا ورغم تحفظها على كثير من نقاط التقرير إلا إنها ترى في عملية سحب مناقشة التقرير التي كانت من الممكن أن تسجل إدانة للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في غزة يشكل تراجع خطير في تمثيل السلطة للشعب الفلسطيني في الهيئات الدولية .

وأوضح القيادي في لجان المقاومة أن على السلطة وممثليها في الهيئات الدولية أن يكونوا على قدر أكبر من المسؤولية الوطنية لأن التاريخ لن يرحم وسيكتب سلسلة التنازلات والرضوخ للضغوطات والاملاءات الخارجية التي أصبحت على ما يبدو عائقاً للدفاع عن شعبنا الذي ارتكبت بحقه مجزرة رهيبة استخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً.

ودعا أبو رضوان في ختام تصريحه الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة توحيد جهودهم لرفع الحصار وإغاثة المحرومين المدمرة بيوتهم والذين يأتي عليهم فصل الشتاء وهم في العراء بعد أن قام الجيش الصهيوني بهدم وإزالة بيوتهم في الحرب الأخيرة على غزة