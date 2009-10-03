مركزية فتح تطالب باعتماد تقرير جولدستون في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان

فلسطين اليوم: غزة

أعربت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم السبت عن تقديرها لمواقف الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المؤيدة لتقرير غولدستون ولمشروع القرار، وعن أسفها الشديد للتراجع الذي حدث بتأجيل اتخاذ الإجراء حول القرار.

وناشدت اللجنة في بيان صحفي الدول الأعضاء بضرورة العودة لاعتماد القرار في الاجتماع القادم للمجلس.

وثمنت المركزية عمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي غولدستون وعمل اللجان الدولية الأخرى التي تم تشكيلها من هيئات المجتمع الدولي المختلفة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها الأخير على غزة.

كما وأعربت اللجنة في بيانها عن تمسكها بالتقرير، مؤكدة أنها ترى فيه منطلقا قانونيا وموضوعيا منصفا للتعامل مع السلوك الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولتوفير الحماية القانونية لشعبنا من ممارسات الاحتلال بما فيها الحصار والاجتياح، وللقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.

وطالبت الحركة من الجهات الفلسطينية المعنية استئناف العمل الجاد لمتابعة التوصيات التي تضمنها التقرير مع الهيئات الدولية المختلفة وبالتعاون مع الجهات العربية والصديقة.