ممثل "الجهاد" في اليمن : تعطيل تقرير "جولدستون" من قبل السلطة مكافأة مفضوحة للعدو

فلسطين اليوم- اليمن

قال الأستاذ احمد بركة ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين باليمن أن ما فعلته سلطة رام الله عبر مندوبها في جنيف من طلبها تأجيل التصويت على تقرير جولدستون يمثل مكافأة مفضوحة للعدو الصهيوني على ما ارتكبه من مجازر في حق المدنيين في قطاع غزة .

وأضاف في بركة تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن هذه هي المرة الأولى التي يستجيب فيها قطاع هام من العالم لصرخات الثكالى في فلسطين إلا أن السلطة تأبى إلا أن تكون طوق نجاة لهذا العدو وانه لمن العار أن تبيع السلطة دماء الشهداء مقابل فتات ستحصل عليه من أمريكا والعدو الصهيوني..

طالب بركة العالمين العربي والإسلامي لإدانة هذه الخطوة الرعناء التي قامت بها هذه السلطة والتي تضر بالمصلحة الفلسطينية ..

واستغرب في حديثه من قيام السلطة بهذه الخطوة متسائلا عن الهدف الحقيقي من ورائها في وقت نحن بأمس الحاجة لفضح ممارسات هذا العدو موضحا إن هذا الموقف يدل بشكل واضح على عجز هذه السلطة عن حمل أمانة هذا الشعب..

وأشار القيادي الفلسطيني أن تأجيل التصويت على هذا التقرير لشهر آذار القادم يعطي الفرصة للعدو للعمل على الإفلات من الإدانة العالمية التي يمكن أن يواجهها في حالة التصويت على ما جاء في التقرير..

وأضاف بركة إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ترى أن هذه الخطوة الخطيرة تتعارض ومصالح الشعب الفلسطيني وأنها تعطي الضوء للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر وعلى السلطة ألا تراهن على خيار التسوية الذي أثبتت الأيام عبثيته وإضراره بقضيتنا العادلة