البردويل: السلطة لن تحكم غزة بعد اتفاق المصالحة والتحكم الأمني سيكون بيد حكومة هنية

فلسطين اليوم-غزة

أكد د. صلاح البردويل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي البارز في حركة حماس أن اتفاق المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس يسير في الطريق الصحيح حيث أن الاتفاق سيتم في آواخر الشهر الحالي.

ونفى البردويل الأنباء التي تحدثت عنها صحيفة الأهرام بشأن عودة السلطة للتحكم الأمني في القطاع وعودة الأوروبيين لمعبر رفح، مشددا على أن الاتفاق سيجري بوجود حكومتين في الضفة وغزة على أن يتم التنسيق بينهما من خلال لجنة عليا.

واعتبر البردويل أن السلطة لا تحكم الأمور الأمنية وإنما الحكومة الفلسطينية التي يترأسها د. إسماعيل هنية والتي صادق عليها البرلمان الفلسطيني، مشيرا أن اتفاق المصالحة قد تم وفق ما وجد في الورقة المصرية ووفق ما أرادت حركة حماس دون التخلي عن أي من الثوابت الفلسطينية.