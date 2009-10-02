الخارجية المصرية: استئناف الحوار الفلسطيني في الـتاسع عشر من الشهر الجاري

فلسطين اليوم- غزة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، اليوم، إن بلاده تعتزم الدعوة إلى اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية اعتباراً من 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري في القاهرة، على أن يتم التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية يوم 22 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب.

وأضاف السفير زكي، للصحفيين، إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل والاتصالات للانتهاء من الملامح الأخيرة للاتفاق وآليات دعمه وتنفيذه بما يمكن أن يضع ختاماً لمرحلة الانقسام الداخلي وبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني.