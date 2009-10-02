الخطيب: السلطة الفلسطينية متمسكة بتقرير "غولدستون" ولم تغير موقفها منه

فلسطين اليوم- غزة

نفى مصدر فلسطيني مسؤول أن تكون السلطة الفلسطينية قد غيرت موقفها من تقرير لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد "غولدستون" لمدة ستة أشهر، وأكد أن لسلطة متمسكة بالتقرير وتدعو مجلس الأمن لتبنيه.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله الدكتور غسان الخطيب في تصريحات ما وصفه بـ "التشويش" على موقف السلطة الفلسطينية، وقال: "غير صحيح أن السلطة تراجعت عن موقفها تجاه تقرير لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد "غولدستون" لمدة ستة أشهر، فهذه تشويشات غير دقيقة، والحقيقة هي أن السلطة متمسكة بتقرير "غولدستون" وتدعو مجلس حقوق الإنسان لتبنيه، وندعو الأمم المتحدة لتبنيه أيضا، أما نقل الأخبار عن مصادر مجهولة وترفض الإفصاح عن نفسها فهو أسلوب غير مهني ولا يعكس الحقيقة"، على حد تعبيره.

وكانت مصادر مسؤولة في مجلس حقوق الإنسان الدولي قد كشفت النقاب عن أنه تقرر إرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد "غولدستون" لمدة ستة أشهر، بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية.