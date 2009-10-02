عثر التلاميذ على 15 ألف يورو في الشارع فوزعوها على زملائهم

فلسطين اليوم-وكالات

عثر أربعة أطفال في مدينة فرانكفورت الألمانية على ظرف به نحو 15 ألف يورو وهم في طريقهم إلى المدرسة وقرروا استغلال المبلغ الضخم لـ'إدخال السرور على قلوب زملائهم'.

وذكرت مصادر الشرطة الخميس أن التلاميذ الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 - 13 عاما وقفوا في فناء المدرسة وبدأوا في توزيع المبلغ الضخم على زملائهم. بيد أن أحد الأطفال شعر بالحيرة وسأل أحد المعلمين لأنه أراد التأكد من شرعية ما حدث ليحرم بذلك زملاءه من 'الهبة السخية' حيث طلبت إدارة المدرسة من التلاميذ إعادة النقود.

واعاد التلاميذ 12 ألف يورو، زادت إلى أكثر من 14 ألف يورو بعد توجيه 'نداء إلى ضمير' التلاميذ. ونظرا لأن ظرف النقود كان يحتوي على صورة هوية شخصية لرجل أفغاني، فقد اتصلت الشرطة بالرجل وقالت له ما حدث. وأخبر الأفغاني الشرطة بأنه فقد الاموال التي كان يحتاجها للقيام برحلة إلى الصين.