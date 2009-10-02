مصادر إسرائيلية: سقوط صاروخين فلسطينيين في النقب الغربي صباح اليوم

فلسطين اليوم - غزة

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن صاروخين فلسطينيين، محليي الصنع، أطلقا من قطاع غزة صباح اليوم الجمعة (2/10)، باتجاه أهداف إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.

ونقلت الإذاعة العبرية عن المصادر قولها إن صاروخين سقطا في محيط المجلس الإقليمي "شعار هانيغيف" بالنقب الغربي نحو الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة، أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت في الآونة الأخيرة من عمليات القصف، والتي أسفرت عن استشهاد هدد من المواطنين الفلسطينيين وجرح آخرين.