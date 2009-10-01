مئات المواطنين يتوجهون لـ« معبر بيت حانون » لاستقبال الأسيرتين فاطمة وروضة « سعد »

فلسطين اليوم – غزة

توجه المئات من المواطنين في مسيرات جماهيرية شمال قطاع غزة يتقدمهم عائلتا الأسيرتين فاطمة الزق وروضة حبيب سعد إلى معبر بيت حانون "ايرز" لاستقبال الأسيرتين فاطمة وطفلها يوسف والأسيرة وروضة والتي قررت سلطات الاحتلال الإفراج عنهما اليوم الخميس.

وبحسب مراسلنا فإن المواطنين انطلقوا عبر مسيرات شعبية باتجاه معبر بيت حانون، حيث من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسيرتين خلال الساعات القادمة.

وكانت مصادر في المقاومة على اتصال بالسجون الإسرائيلية أكدت أنه سيتم الإفراج عن الأسيرات المحررات من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة .

وعزت تلك المصادر إقدام الاحتلال على هذه الخطوة من أجل إرباك التجهيزات التي تقوم بها فصائل المقاومة للاحتفال بالأسيرات المحررات .

ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال على عشرين أسيرة فلسطينية ضمن اتفاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأسرة للجندي شاليط عبر الوسيط المصري والألماني مقابل تسليم المقاومة لشريط من دقيقة واحدة يؤكد أن الجندي شاليط على قيد الحياة .