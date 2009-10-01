مصادر إسرائيلية تتوقع إتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" في غضون شهرين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

توقعت مصادر إسرائيلية مقربة من عملية التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"، إنجاز الصفقة في غضون الشهرين المقبلين، وذلك في أعقاب إتمام صفقة أولية يتم فيها بالإفراج عن عشرين أسيرة فلسطينية مقابلة معلومات عن حياة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس (1/10) عن المصادر قولها: "إننا نأمل أن يتسنّى انجاز الصفقة لإعادة الجندي جلعاد شاليط إلى ذويه في غضون شهرين"، على حد تعبيره.

وأفادت الصحيفة أن شريط الفيديو، والذي شاهده حتى الان الوسيط الالماني سينقل إما اليوم أو غداً الجمعة إلى حغاي هداس، المسؤول عن ملف مفاوضات تبادل الأسرى، ثم يتم نقل نسخة من الشريط الى عائلة شاليط. لافتة النظر إلى أن تل أبيب ستتسلم شريط الفيديو ومدته دقيقة واحدة مقابل الافراج عن 20 أسيرة فلسطينية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك قد اجتمع الليلة الماضية مع نوعام شاليط والد الجندي الأسير منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وأطلعه على آخر التطورات.