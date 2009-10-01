في خطوة قد تثير الجدل..قناة دينية تعرض القرآن بطريقة « الفيديو كليب »

فلسطين اليوم-الوطن السعودية

في خطوة قد تثير الجدل في الوسط الشرعي السعودي، أعلن الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة أنه سيتم افتتاح قناة فضائية متخصصة في عرض القرآن الكريم بطريقة "الفيديو كليب" في منتصف 2010.

وقال في تصريح خاص لـ"الوطن" "إن سبب إنشاء القناة يعود إلى أن طريقة عرض التلاوات القرآنية في القنوات القرآنية المتواجدة المتخصصة لم تف بالغرض المطلوب وهو التأثير في حياة الناس وسلوكياتهم".

وأوضح الدكتور العمري أن القناة ستقوم بتصوير القارئ وهو داخل مسجده وخلفه المصلون، وقال: "بعض المساجد وضعنا فيها ثلاث كاميرات، وبعضها أكثر من ذلك بالإضافة إلى استخدام الكاميرا المتنقلة المتطورة (الكرين) التي تساعد على إظهار المسجد بطريقة فنية".

وأضاف أن القناة ستعتمد على القراء أصحاب الأصوات الحسنة، مؤكداً أن هناك العشرات لم يُستثمروا من قبل بعض القنوات القرآنية.