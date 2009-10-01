طائرات الاحتلال تقصف بصاروخ منطقة خالية جنوب القطاع

فلسطين اليوم- غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس غارة بصاروخ استهدفت نفقا يقع في محيط مدرسة رابعة العدوية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .

وقال مراسلنا إن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت على المنطقة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد فقط من استشهاد مواطنين جراء قصف مماثل أدى أيضا إلى إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات وهمية في أجواء متفرقة من قطاع غزة الأمر الذي إلى إثارة الرعب والخوف لدى المواطنين.