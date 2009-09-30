والدة الأسيرة منال سباعنة: دعوتي في هذا اليوم هي الوحدة الفلسطينية لتحقيق النصر ضد الاحتلال

فلسطين اليوم – محمود أبو عواد

دعت والدة الأسيرة "منال سباعنة" من جنين، الفصائل الفلسطينية للوحدة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال.

وأعربت "أم كمال" عن سعادتها بنبأ الإفراج عن ابنتها ضمن صفقة المقاومة لتبادل الأسري مع الاحتلال.

وقالت في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم": "في هذا اليوم السعيد على أهالي الأسيرات الماجدات أدعو أبناء شعبي من حماس وفتح للتوحد ورص الصفوف أمام الهجوم الإسرائيلي ضدنا كمواطنين في الضفة أو غزة".

وأضافت "لا بد من تلك الوحدة لتحقيق النصر بكل الوسائل ضد العدو الإسرائيلي الذي يعتقل أبنائنا وبناتنا ويقتل بهم في كل وقت دون أن يحاسبه أحد".

وأشارت "أم كمال" إلي أنها زارت مؤخراً ابنتها في سجن هشارون، وأنها تشتكي من قلة الاهتمام الطبي حيث تعاني آلاماً حادة في الأضراس وأنه لم يقدم لها العلاج الكافي لتفادي الآلام.

وفي كلمة لها للمقاومة وأبطالها، وجهت "أم كمال" تحيات أمهات الشهداء والأسري للمقاومة ولأبنائها المرابطين الذين يصنعون انتصاراً تلو الآخر".

يذكر أن الأسيرة "منال سباعنة" من سكان قباطيا بجنين، قد اعتقلت في 20-11-2003، على طريق جنين – نابلس وحكمت بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامها بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.