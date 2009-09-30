القاهرة تحذر من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية وتبعث برسالة إلى الرباعية

فلسطين اليوم- غزة

حذّرت القاهرة من عواقب ومغبة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من جانب المتطرفين اليهود لحرمة المسجد الأقصى المبارك .

جاء ذلك عبر رسائل عاجله وجهها اليوم الأربعاء (30/9) وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة- الاتحاد الأوروبي– روسيا – الأمم المتحدة) تتعلق بالمواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن أبو الغيط أكد في رسالته على خطورة ممارسات السلطات الإسرائيلية وسماحها لمجموعات من المتطرفين بالدخول إلى ساحة المسجد الأقصى، محذراً من تداعيات ذلك ومنبهاً إلى ضرورة قيام أعضاء اللجنة الرباعية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بالتدخل العاجل من أجل السيطرة على الأوضاع والحيلولة دون تدهورها بشكل متزايد.

وقال المتحدث إن الوزير شدد في رسائله لأعضاء اللجنة الرباعية على الطبيعة الحساسة لمدينة القدس وبالذات الأماكن الدينية المُقدسة وضرورة تجنب الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث توتر وعنف، أخذاً في الاعتبار الحقوق الفلسطينية المشروعة والمعروفة في القدس الشرقية، حسب تعبيره.