« أنفلونزا الخنازير » تُقلِّص 2 مليارد شيكل من ميزانية الوزارات الإسرائيلية

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالاشتراك مع وزير المالية، سيقوم الخميس المُقبل بتقديم قرار في جلسة الحكومة يقضي بتقليص 2 مليارد شيكل من ميزانية الدولة.

وأوضحت أن الحديث يدور عن قرار مفاجئ، بعد أن تم الموافقة على الميزانية لعامين قادمين في شهر يوليو الماضي، لافتة إلى أن معظم الوزراء لا يعلمون شيئا عن التقليص في ميزانيات وزاراتهم.

ويأتي هذا التقليص من أجل تمويل الكثير من الأمور التي اتضحت بعد إقرار الميزانية، وخاصة فيما يتعلق بمرض أنفلونزا الخنازير والتي وصلت كلفته إلى حوالي نصف مليارد شيكل، بالإضافة إلى 1.5 مليارد شيكل، مطلوبة لوزارة الجيش وشؤون مخابراتية وإعداد الجبهة الداخلية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن التقليص سيكون بنسبة 2% من ميزانية الوزارات لعام 2009 و2010، كما سيتم تأجيل الكثير من المصروفات التي تم الاتفاق عليها في إطار الاتفاقات الائتلافية.

وذكرت أن هذا التقليص لا يشمل الكثير من مناحي الحياة الاجتماعية والتعليمية والسلطات المحلية والأمن الداخلي.

بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي: "إن هذا القرار حيوي جدا ومهم، وغير قابل للنقاش، ولن يكون الأمر كما كان في عهد الحكومة السابقة زيادة مصروفات بعد إقرار الميزانية، وأن رئيس الحكومة شريك كامل في هذا القرار".