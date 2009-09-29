أبو شريف :المفاوضات غير المباشرة هي الأسوأ... و فلسطين على أبواب انتفاضة جديدة

فلسطين اليوم- نابلس

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات بسام ابو شريف ان الشعب الفلسطيني يتهيأ لخوض انتفاضة الاستقلال والحرية رداً على انتهاكات قوات الاحتلال و مجازره ضد الارض والانسان، و استمراره في تهويد مدينة القدس، وابتلاع الاراضي، وفصل الاراضي الفلسطينية جغرافيا عن بعضها البعض.

و نبه ابو الشريف في مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، الى ان الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً، على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي التي تأتي في ظل الفشل الذي يعصف بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

و اضاف أبو الشريف ان الفلسطينيين يسعون الى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على الارض والبحر والجو، وفق قرار مجلس الامن 242، والذي لم يجر تنفيذه بعد 42عاماً على صدوره.

و وجه ابو شريف في مؤتمره الصحفي رسالة الى الادارة الامريكية طالب فيها الرئيس الامريكي باراك اوباما بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الامن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بدلاً من المفاوضات الثنائية التي يعمل على اطلاقها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لانها ستكون عديمة الجدوى.

وعبر ابو الشريف عن قناعته في ان المفاوضات الثنائية غير المباشرة في نيويورك، والتي من المقرر انطلاقها الشهر القادم، ستكون هي الاسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، لانها ستحدث على وقع قيام حكومة نتنياهو ليبرمان العنصرية بمصادرة الاراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، والاستمرار في سياسة الترانسفير, وعن الصمت الفلسطيني المطبق ازاء ممارسات قوات الاحتلال وانتهاكاته.