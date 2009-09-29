« هيومان رايتس ووتش » تطالب أوباما بالمصادقة على تجريم إسرائيل على ما ارتكبته في غزة

فلسطين اليوم : القاهرة

أخفقت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، في تجريم "إسرائيل" على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزة، بحجة حاجتها إلى تصديق الإدارة الأمريكية على تقريرها الذي صاغت فيه الأدلة والبراهين التي تدين الجيش الإسرائيلي على عدوانه.

وأفصحت المنظمة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، أنها تطالب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمصادقة على التقرير الأممي، مشددةً على ضرورة تحقيق العدالة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت سارة لي واتسون، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،: "إن فشل إدارة أوباما في تحقيق العدالة لأهالي الضحايا سيكشف عن نفاق الحكومة الأمريكية".