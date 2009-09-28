نادي الأسير: الاحتلال يمدد اعتقال أسرى ويؤجل جلسات توقيف آخرين

قلسطين اليوم-رام الله

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري لثمانية عشر اسيرا من مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك خلال الشهر الحالي، فيما أجلت جلسات مجموعة من الاسرى في محكمة عوفر العسكرية، ومددت فترة اعتقال ستة اسرى لاستكمال التحقيق معهم في مركز تحقيق عسقلان.

هذا ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني، الذي أفاد أيضا بأن محكمة عوفر العسكرية جددت امر الاعتقال الاداري لخمسة اسرى من محافظة نابلس، وهم: اشرف الكردي تم تثبيت امر الاعتقال الاداري له لمدة ستة شهور، وخالد الكعبي من بلاطه ثبت الاعتقال الاداريه له لمدة ثلاثة شهور 'علما أن الأسير في الاعتقال الاداري من تاريخ 10/1/2005'، وعبد الله دويكات من عسكر تم تخفيض ثلاثة شهور من اصل ستة شهور، ورامز جمعه تخفيض شهرين من اصل ستة، ورائد صانع تثبيت الامر اربعة شهور بشكل جوهري بحيث لا يتم تجديده مرة اخرى.

وفي محافظة الخليل، تم ايضا تجديد امر الاعتقال الاداري لخمسة اسرى، وهم: محمد بعران من بيت امر جدد له لمدة ثلاثة شهور، وعبد الله حميدات من صوريف تخفيض عشرة ايام من اصل اربعة شهور، وعبد المجيد شديد من دورا تثبيت اربعة شهور، ويوسف الدرابيع من دورا تخفيض عشرة ايام من اصل ثلاثة شهور، ووسيم الجمل تخفيض ثمانية ايام من اصل ستة شهور.

وبخصوص محافظة بيت لحم، تم تجديد الاعتقال الاداري لثلاثة اسرى، وهم: ربيع عطا خفضت المدة ثلاثة شهور ليبقى شهر واحد، واحمد عيسى حمدان تثبيت ثلاثة شهور، وناصر احمد شوكه تخفيض شهرين ويبقى اربعة شهور.

ومن محافظة اريحا، جدد للأسيرين احمد اسماعيل صافي تثبيت ثلاثة شهور، وسائد الشرفا تخفيض 25 يوما من اصل اربعة شهور.

وفي رام الله، تم تخفيض امر الاعتقال الاداري لمدة شهر من اصل ثلاثة شهور للاسيرين حارث عليان من الجلزون، واحمد ورده من سلواد، وعلاء طعمه من طولكرم تم تثبيته على ستة شهور.

واجلت محكمة عوفر العسكرية جلسة الأسرى: رائد عبد الله من مخيم الدهيشه، و توفيق وحمزة سباتبن من حوسان، وحمزة ياسن من بلعين، ورافع غيث من الخليل ليوم غد الثلاثاء 29/9، فيما اجلت جلسة الاسيرين اياد جبارين من رام الله، وعثمان دبابسه من نوبا في الخليل ليوم 1/10/2009، وليوم 26/10 الاسيرين عبد الله عزمي من بيت امر، ومحمد نجاجره من نحالين 'علما أنه تم الافراج عنه بكفالة طرف ثالث وغرامة مالية 3000 شيقل لحين الجلسة'.

وحصل على شيك مفتوح 'تمديد حتى انتهاء الاجراءات القضائية'، الاسرى: محمد ابراهيم صلاح من بيت لحم، وامير مسوده من الخليل، وعيد نجاجره من نحالين وتعينت جلستهم بيوم 25/10، وكذلك الاسير شادي خضر صلاح من بيت لحم ولكن جلسته بيوم 26/10/2009.

وفيما يتعلق بمركز تحقيق عسقلان، جرى تمديد فترة اعتقال الاسيرين تامر ابو شامه من الخليل ، وحيان طقاطقة من بيت فجار ليوم 8/10، والاسيرين نمر مشاهره ومنذر عبدالله منصور من الشيخ سعد ليوم 5/10، وليوم 1/10 الاسيرين علي عبد الله منصور من الشيخ سعد، وسامر غيث من الخليل لغايات التحقيق معهم.