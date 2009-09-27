« إسرائيل » تشترط منح الترخيص لـ« الوطنية موبايل » بسحب الدعوى الفلسطينية من لاهاي

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تصاعد التوتر بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية عقب مراجعة الأخيرة المحكمة الدولية في لاهاي بطلب النظر في الجرائم المفترضة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال خلال عمليتها في قطاع غزة مطلع العام الجاري.

إذ أوردت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل بعثت مؤخراً برسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أنها تشترط موافقتها على بدء عمل شركة (الوطنية) للاتصالات الخلوية في الأراضي الفلسطينية بسحب الطلب الفلسطيني المذكور من المحكمة الدولية.

ويشار إلى أنه يتعين على السلطة الفلسطينية تعويض شركة (الوطنية) تبعاً للعقد الموقع بينهما بثلاثمائة مليون دولار حال عدم المصادقة على بدء عمل الشركة حتى الخامس عشر من الشهر القادم.

وكانت جهات دولية مختلفة بينها موفد الرباعية الدولية توني بلير قد مارست مؤخراً ضغوطها على مسئولين إسرائيليين باتجاه الموافقة على إطلاق عمل شركة (الوطنية).