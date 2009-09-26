جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية لمواجهة عدوان الاحتلال

فلسطين اليوم: غزة

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لعدوان الاحتلال و مواجهة التحديات و المخاطر الجسيمة التي تهدد امن واستقرار شعبنا وتهدد مستقبله السياسي و مشروعه الوطني برمته .

وقالت الجبهة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه عقب الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال بقصفه لسيارة مدنية واغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا في قطاع غزة :" إن استمرار سياسية القتل و الاغتيال و مصادرة الأراضي و الاستيطان و تهويد القدس يثبت من جديد أن حكومة الاحتلال اليمنية المتطرفة تصر عل استمرار حربها الشاملة على كل ما هو فلسطيني للضغط على القيادة السياسية لشعبنا و فرض الوقائع الجديدة على الأرض لتمرير مخططاتها الاستيطانية التوسعية.

وقالت الجبهة أن جرائم الاحتلال لن تنال من صمود وعزيمة شعبنا بل ستزيده إصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية و على ممارسة حقه في المقاومة و الدفاع عن نفسه و شددت على إن الشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة بأمس الحاجة لتوحيد صفوفه و تجسيد وحدته الوطنية على ارض الواقع لمواجهة الحصار و العدوان و التصدي لكل المخاطر التي تهدد المشروع الوطني على كافة الصعد.