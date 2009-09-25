الخليل: اصابة 4 اطفال بعد بحادث سيارة

فلسطين اليوم-الخليل

اصيب أربعة أطفال في بلدة إذنا غرب الخليل مساء أمس الخميس بعد أن صدمتهم سيارة غير قانونية كانت تسير بسرعة زائدة.

وأفاد المكتب الإعلامي للشرطة في بيان وصل "معا" بأن الطفل قصي محمد عبد الحميد اخلاوي( 14 عاما) إصيب بجراح خطيرة نقل على أثرها إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل.

واوضح المكتب الإعلامي للشرطة إن مركبة غير قانونية من نوع "سوبارو" صدمت 4 أطفال في منطقة القرنعة ببلدة إذنا أثناء تواجدهم على رصيف الشارع، مضيفا ان سائق السيارة لم يتمكن من السيطرة عليها نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى دهس الأطفال الأربعة منهم طفلة لم تتجاوز العام من عمرها أصيبت بكسر في اليد، وفتى (15 عاما) أصيب بخلع في الكتف الأيمن.

وافادت التقارير الطبية انه نقل اثنان منهم إلى مستوصف الهلال الأحمر في البلدة، فيما نقل الآخران إلى مستشفى الأهلي بالمدينة احدهما إصابته خطيرة وأدخل إلى غرفة العمليات مباشرة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الشرطة تحركت مباشرة إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ وفتحت تحقيقاً، مبينا أنه تم توقيف السائق الذي تبين أنه غير حاصل على رخصة قيادة.

وناشد العقيد عوض مدير شرطة الخليل المواطنين محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية لما فيها حفظ على حياة أطفالهم وان لا يسمحوا لابنائهم بقيادة المركبات دون الحصول على رخصة القيادة.

يذكر ان 24 حالة وفاة في محافظة الخليل منذ بداية العام /2009 نتيجة حوادث السير وقيادة المركبات غير القانونية والسرعة الزائدة وفقدان السيطرة وهذه أعلى نسبة في محافظات الوطن.