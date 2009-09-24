بسبب خطأ طبي: أمريكية تحمل جنين امرأة أخرى وتعد بإرجاعه بعد الولادة

فلسطين اليوم-وكالات

ستضطر امرأة أمريكية للتخلي عن الجنين الذي تحمله في بطنها بعد أن قضت شهورا طويلة في انتظاره استمعت فيها إلى نبضات قلبه وأحست بحركته داخل أحشائها وأمعنت النظر إليه عبر شاشة الأشعة بالموجات الصوتية.

ولن تتمكن كارولين سافاج (40 عاما) كما هو معتاد من اصطحاب الطفل معها بعد الولادة إلى منزلها بسبب 'خطأ' وقع فيه المسشتفى الذي حقن في رحم الأم جنينا آخر ناتجا من عملية حقن مجهري لبويضة وحيوان منوي لزوجين آخرين.

وكانت كارولين قد قررت هي وزوجها شون الخضوع لعملية حقن مجهري من أجل الإنجاب للمرة الرابعة بسبب حبها الشديد للأطفال وعدم قدرة الزوجة على الإنجاب مجددا بالطريقة الطبيعية.

وبعد محاولات عديدة دامت لعشرة أعوام حملت كارولين للمرة الثالثة بمساعدة الحقن المجهري لتضع قبل 18 شهرا طفلتها الصغيرة. ولكارولين وزوجها أيضا ولدان (12 و14 عاما).

وحاولت كارولين وزوجها استغلال بعض الأجنة التي كانت متبقية من العملية الأولى من أجل الإنجاب مرة أخرى ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد حيث أخطأ الأطباء في المستشفى وأرجعوا في رحم كارولين جنينا آخر غير جنينها.

وطلب الطبيب من كارولين إجهاض الحمل بعد اكتشاف الخطأ ولكن المرأة المتدينة رفضت الامر تماما ووعدت بإعادة الطفل بعد الولادة إلى والدته الحقيقية.

وقالت كارولين في تصريحات تليفزيونية نقلت المواقع الالكترونية مقتــــطفات منها امــس الأربعاء إنها حاولت التأقلم مع الوضع بعد أن خفت الصدمة حيث تلتقي هي وزوجها مع والدي الجنين بشكل منتظم وتعمل على أن تمر فترة الحمل بسلام.

وأضافت:'لن نضايق الأسرة الأخرى على الإطلاق ولا نعرف ما إذا كانوا يرغبون في مواصلة الاتصال بنا بعد ذلك أم لا فهذا أمر يخصهم والأهم بالنسبة لنا هو أن يكون الصغير سعيدا'.

وأكدت كارولين أن أمنيتها الآن هو أن تحظى بلحظة بعد الولادة تضم فيها الطفل لترحب به في الدنيا ثم تودعه بعد ذلك.

ورغم هذا الـــخلط إلا أن كاروليـــن وزوجـــها لم يفقدا الأمل في الإنجاب مرة أخرى حيث عثرا الآن على أم بديلة سيـــقوم الأطباء بوضـــع الجنين الذي لم يستخدم قبل ذلك في رحمها نظرا لأن كارولين لم تعد قادرة على الحمل مرة أخرى لأسباب طبية.