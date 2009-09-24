قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين بالضفة بدعوى أنهم « مطلوبون »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية .

وقالت مصادر اسرائيلية ان قوات الجيش اعتقلت 9 ممن اسمتهم بــ"المطلوبين" في كل من نابلس، ورام الله، وبيت لحم والخليل، مؤكدة على انه جرى نقل جميع المعتقلين الى مراكز التحقيق للاستجواب.

بدورها قالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت في طولكرم عميد خليل سعد صالح (21عاما) والذي يدرس في جامعة خضوري وذلك من منزله فجر اليوم .

واضافت المصادر ان صالح اعتقل سابقا لمدة سنة ونصف السنة وقد اطلق سراحه قبل عدة اشهر .