13 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في العيد

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قالت شرطة معبر الكرامة اليوم، إن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المعبر خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر بلغ (13) ألف مواطن ومواطنة.

وأوضح تقرير للمكتب الإعلامي للشرطة، أن المعبر شهد حركة نشطة للمسافرين في كلا الاتجاهين خلال أيام العيد، وأن شرطة المعابر تعاملت مع (3245) مسافرا في اليوم الأول، بينما بلغ عدد المسافرين في اليوم الثاني (5500)، وتجاوز العدد في اليوم الثالث (4600) مواطنا.

وتوقع التقرير أن تبقى الحركة نشطة على المعبر حتى يوم الخميس القادم، وأن تشهد حركة القادمين نشاطا متزايدا بعد انتهاء إجازة العيد وبداية الأسبوع القادم، وعودة عدد كبير من المواطنين من الأردن بعد زيارة أقاربهم وذويهم.

وأشارت الشرطة إلى أنها تبذل جهودا مضاعفة في فترة الأعياد، وأن العمل على المعبر وفي الاستراحة يتواصل حتى ساعات متأخرة من الليل، لافتة إلى أن حركة المغادرين تنتهي في حدود الساعة التاسعة والنصف مساءا، بينما تتواصل حركة القادمين حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى آخر حافلة قادمة من الجانب الأردني.

وذكًرت الشرطة، المسافرين، بأن مواعيد السفر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع محدودة وبدوام جزئي يبدأ من السابعة صباحا وحتى العاشرة والنصف قبل الظهر فقط، وأن العمل على المعبر مازال بالتوقيت الصيفي حتى بداية الأسبوع القادم.