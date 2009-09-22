الزمالك يخسر أمام الاسماعيلي وشيكابالا يشتبك مع الجماهير

القاهرة (رويترز) - انضم الاسماعيلي الى فرق قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع الاهلي المدافع عن اللقب وبتروجيت بعد تغلبه 1-صفر خارج ملعبه على الزمالك الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الاول في الجولة السادسة للمسابقة اليوم ثلاثاء.

وسجل لاعب الوسط الشاب عمرو السولية (20 عاما) هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة 72 ليرفع رصيده الى 11 نقطة من ست مباريات بالتساوي مع بتروجيت الذي تغلب 3-1 على مضيفه غزل المحلة في وقت سابق يوم الاثنين والاهلي الذي سيواجه بترول اسيوط الاربعاء.

وبذلك واصل الاسماعيلي وصيف بطل الدوري الموسم الماضي سيطرته على نتائج مبارياته ضد الزمالك في السنوات الثلاث الاخيرة اذ خسر لاخر مرة أمام منافسه في سبتمبر أيلول 2006.

وزادت معاناة الزمالك الذي استهل الموسم بصورة سيئة تحت قيادة السويسري ميشيل ديكاستل قبل أن يحل محله الفرنسي هنري ميشيل وخسر لثالث مرة في ست مباريات.

واعتلى المهاجم صلاح أمين صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف بعد أن ساعد فريقه طلائع الجيش على الفوز 3-1 في مباراته ضد ضيفه المصري البورسعيدي.

وافتتح أمين التسجيل لطلائع الجيش بعد 29 دقيقة ورغم طرد زميله محسن هنداوي في الدقيقة 73 الا أن صاحب الارض نجح في تسجيل هدفين عبر دودزي دوجبي وهو من توجو والبديل طلعت محرم بعد ان ادرك محمد عاشور الادهم التعادل للمصري في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.

ورفع الفوز رصيد طلائع الجيش الى عشر نقاط متخلفا بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي القمة بينما أصبح رصيد الانتاج الحربي الصاعد حديثا للدرجة الممتازة تسع نقاط بعد تغلبه 3-1 على المقاولون العرب ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة هذا الموسم.