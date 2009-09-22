الزمالك يخسر أمام الاسماعيلي وشيكابالا يشتبك مع الجماهير

القاهرة (رويترز) - انضم الاسماعيلي الى فرق قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع الاهلي المدافع عن اللقب وبتروجيت بعد تغلبه 1-صفر خارج ملعبه على الزمالك الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الاول في الجولة السادسة للمسابقة اليوم ثلاثاء.
وسجل لاعب الوسط الشاب عمرو السولية (20 عاما) هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة 72 ليرفع رصيده الى 11 نقطة من ست مباريات بالتساوي مع بتروجيت الذي تغلب 3-1 على مضيفه غزل المحلة في وقت سابق يوم الاثنين والاهلي الذي سيواجه بترول اسيوط الاربعاء.
وبذلك واصل الاسماعيلي وصيف بطل الدوري الموسم الماضي سيطرته على نتائج مبارياته ضد الزمالك في السنوات الثلاث الاخيرة اذ خسر لاخر مرة أمام منافسه في سبتمبر أيلول 2006.
وزادت معاناة الزمالك الذي استهل الموسم بصورة سيئة تحت قيادة السويسري ميشيل ديكاستل قبل أن يحل محله الفرنسي هنري ميشيل وخسر لثالث مرة في ست مباريات.
واعتلى المهاجم صلاح أمين صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف بعد أن ساعد فريقه طلائع الجيش على الفوز 3-1 في مباراته ضد ضيفه المصري البورسعيدي.
وافتتح أمين التسجيل لطلائع الجيش بعد 29 دقيقة ورغم طرد زميله محسن هنداوي في الدقيقة 73 الا أن صاحب الارض نجح في تسجيل هدفين عبر دودزي دوجبي وهو من توجو والبديل طلعت محرم بعد ان ادرك محمد عاشور الادهم التعادل للمصري في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.
ورفع الفوز رصيد طلائع الجيش الى عشر نقاط متخلفا بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي القمة بينما أصبح رصيد الانتاج الحربي الصاعد حديثا للدرجة الممتازة تسع نقاط بعد تغلبه 3-1 على المقاولون العرب ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة هذا الموسم.
جمهور الزمالك يشتبك مع شيكابالا عقب الخسارة من الإسماعيلي
القاهرة - ثارت جماهير نادي الزمالك علي لاعبي فريق الكرة عقب الخسارة الثانية علي التوالي والتي جاءت علي يد فريق الإسماعيلي في الأسبوع السادس للدوري، ونال صانع ألعاب الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" القسط الأوفر من الهجوم.
ولقي الزمالك الخسارة الثانية علي التوالي من الإسماعيلي والثالثة خلال ستة أسابيع فقط من عمر مسابقة الدوري ليخسر الزمالك النقطة الحادية عشر ويبتعد مبكرا عن المنافسة.
وهاجمت جماهير الزمالك جميع اللاعبين بالسباب وإلقاء الزجاجات فيما عدا عمرو زكي، ونال شيكابالا القسط الأوفر من الهجوم خاصة من جماهير الدرجة الأولي أثناء خروجه من الملعب، إلا ان انتقادات الجماهير أثارت حفيظة اللاعب فما كان منه إلا الرد عليهم والرد من ارض الملعب.
وتري جماهير الزمالك ان اللاعب تسبب بفرديته في ضياع الفوز خاصة انه أهدر ثلاث فرص مؤكدة خلال المباراة التي لعبها الزمالك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 عقب طرد المدافع هاني سعيد لمنعه احمد علي مهاجم الإسماعيلي من الانفراد بالمرمي.