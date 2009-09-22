حتى مستحضرات التجميل الطبيعية تحدث حساسية جلدية

فلسطين اليوم-وكالات

أشارت الرابطة الألمانية لمستحضرات التجميل ومساحيق الزينة والعطور والمنظفات والرابطة الألمانية للحساسية والربو إلى أن بعض العناصر في مستحضرات التجميل الطبيعية يمكن أن تحدث حساسية جلدية.

وقالت الرابطة إن بلسم بيرو المستخدم كمعطر في أنواع الصابون ولوسيون بعد الحلاقة أحيانا يثير انواعا من الحساسية. ونفس الشيء في مادة الكعبر (وهي مادة شمعية من النحل) التي تدخل كمكون مشترك في الكريمات ومكياج العيون.

وبصفة عامة تنصح الرابطتان الذين يعانون من الحساسية وأصحاب الجلد الحساس بضرورة أن يدققوا في قائمة مكونات مستحضرات التجميل الطبيعية وتأثيرها على نوع الحساسية لديهم. ففي حالة حدوث حكة في الجلد أو تقشير أو احمرار بعد استخدام مستحضر التجميل عليهم الذهاب إلى طبيب أمراض جلدية أو طبيب حساسية.