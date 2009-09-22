تل أبيب: الرئيس الروسي ليس مخولاً بالتحدث باسمنا وسياستنا تجاه إيران لم تتغير

فلسطين اليوم- وكالات

انتقد تل أبيب رسمياً التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، وقال فيها إن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أبلغ خلال لقائهما الأخير بأن الدولة العبرية لن تهاجم إيران عسكرياً.

وأكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون أنه "لا تغيير في سياسة إسرائيل إزاء إيران، وأن جميع الخيارات ما زالت واردة للتعامل مع الملف النووي الإيراني"، على حد تعبيره.

وقال أيالون، للإذاعة العبرية تعقيباً على تصريحات الرئيس الروسي: "إن إسرائيل تكن كامل التقدير والاحترام للرئيس الروسي؛ ولكنه ليس مخولاً بالتحدث باسمها"، على حد تعبيره.

وأضاف أيالون أن الرئيس مدفيديف "ربما أساء فهم أقوال بيريز، أو ربما كان هناك خطأ في الترجمة"، كما قال.

وكان أكد الرئيس الروسي أن "إسرائيل لن تهاجم إيران"، معتمداً في تأكيده على وعد مسبق من إسرائيل، وقال مدفيديف إن نظيره الإسرائيلي أكد له خلال اجتماع عقد في منتجع البحر الأسود في سوتشى قبل شهر أن بلاده لن تهاجم إيران.

وفى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية؛ أوضح مدفيديف أن الهجوم الإسرائيلي "سيكون أسوأ شيء يمكن تخيله، إذ إنه سيؤدى إلى كارثة إنسانية ويخلف عدداً كبيراً من اللاجئين، كما أن إيران سترغب في الانتقام ليس من إسرائيل فقط ولكن من دول أخرى أيضاً"، حسب تحذيره.