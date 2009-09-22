مسئول روسي: موسكو اشترت طائرات بدون طيار من إسرائيل

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي فلاديمير بوبوفكين أن روسيا اشترت 14 طائرة إسرائيلية موجهة تعمل بدون طيار.

ونقلت وكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية الاثنين عن بوبوفكين قوله في مقابلة أجرتها معه إذاعة صدى موسكو، إن مؤسسات الصناعات الجوية الروسية لا تقوم بتصنيع طائرات موجهة كتلك التي اشترتها روسيا من إسرائيل.

وأضاف أن الهدف من الصفقة يتمثل في إتاحة الفرصة للجيش الروسي للتدريب على استخدام الطائرات الموجهة من هذا الطراز وتحديد مدى فعالية تلك الطائرات.

ويرى بوبوفكين أن العسكريين الروس سيتمكنون بعد إتقان التعامل مع الطائرات الإسرائيلية الموجهة من تحديد متطلبات الطائرات التي ستقوم المؤسسات الدفاعية الجوية الروسية بتصنيعها.