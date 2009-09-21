برهوم لـ« فلسطين اليوم »: المطلوب ضغط مصري على « عباس » لإنجاح الرؤية المصرية

فلسطين اليوم-غزة

أكد المتحدث باسم حركة حماس الأستاذ فوزي برهوم أن الرد على الورقة المصرية لإنهاء الإنقسام، يجب أن يكون باتخاذ خطوات عملية لإنجاحها وليس من خلال التمنيات والكلمات.

وأضاف برهوم في حديث خاص "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الواقع على الأرض في الضفة الغربية، يخالف حديث "أبو مازن" حول تعاطي حركة فتح مع الورقة المصرية بإيجابية كاملة.وأوضح برهوم أن المطلوب من أبو مازن وقف حملات الاعتقال بحق أبناء حركة حماس في الضفة والقبول بمبدأ الشراكة والتوقف عن الإستقواء بالاحتلال، وذلك من أجل إيجاد الأرضية لإنجاح اتفاق المصالحة.

وأشار برهوم، إلى أن زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة، لتسليم الرد على الرؤية المصرية لإنهاء الإنقسام، يتوقف على ردود الفصائل على الورقة، لكن الأهم من ذلك اتخاذ خطوات عملية، مؤكدا أن حركته تتعامل مع الورقة بكل جدية لإنجاح الجهود المصرية، لكن المطلوب من القيادة المصرية تهيئة الأجواء من خلال الضغط على أبو مازن لوقف الاعتقال والتعذيب بحق أبناء الحركة في الضفة.

وحول زيارة وفد حركة فتح المنتظرة إلى غزة بعد عيد الفطر، أوضح برهوم عدم وجود أي جديد في هذه القضية وأنه لم يتم التواصل حتى الآن مع جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن الموقف من هذه القضية واضح.