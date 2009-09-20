الشعبية: لقاء عباس بنتنياهو يشكل هدية مجانية له ولحكومته العنصرية

فلسطين اليوم: غزة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد رئيس السلطة محمود عباس لعدم المشاركة في الاجتماع الثلاثي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء القادم.

ووصف ناطق باسم الجبهة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة منه، الموافقة الفلسطينية على حضور اللقاء الثلاثي بأنها "استجابة للضغوط الأمريكية وهي لا تخدم سوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، خصوصا في ظل رفض حكومة نتنياهو للمطالب والالتزامات الأمريكية والدولية ومواصلتها لشتى الانتهاكات والحصار والمس بالمقدسات والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

واعتبر الناطق اللقاء بأنه يشكل هدية مجانية لنتنياهو وحكومته من "غلاة التطرف والعنصرية"، واعتبره بمثابة ورقة التوت، في الوقت الذي وصفت فيه لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب الأخيرة على غزة انتهاكات دولة وجيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمثابة جرائم حرب ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.