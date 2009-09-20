في العيد.. ماهر الطاهر لـ« فلسطين اليوم » يدعو الفلسطينيين لإنهاء الانقسام والاستمرار في خيار المقاومة

فلسطين اليوم – "خاص"

توجه الدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في دمشق بالتحية لكل أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية بالتحية والتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وخص الدكتور الطاهر بالتحية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأشاد بصمودهم وثباتهم في مواجهة الملحمة الصهيونية والعدوان الهمجي الذي طال البشر والحجر وكل ما هو فلسطيني.

ودعا الطاهر أبناء شعبنا إلى مزيد من الصمود والمضي قدماً في طريق المقاومة، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية، قائلاً :" لا يوجد أمامنا إلا أن نحقق الوحدة الوطنية وننهي الانقسام الذي لا يقوم على أساس تقديم التنازلات واتفاق اوسلوا وخطى خارطة الطريق بل على أساس استمرار خيار المقاومة والتمسك بالثوابت الفلسطينية.