قيادات المقاومة في الخارج تهنئ شعبنا بعيد الفطر وتتقدم بالتحيات النضالية له

فلسطين اليوم – "خاص"

تقدمت عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في الخارج بالتهاني لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدةً بصمود شعبنا ومقاومته الباسلة، وإليكم مقتطفات من هذه التهاني.....

طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة:" العيد في الوطن المحتل ليس كالعيد عند باقي المسلمين ، معاناة اهلنا في فلسطين طالت، لا زالت القدس تهود، ولا زالت غزة مدمرة وتعاني من حصار خانق، 15% من منازل القطاع لا زالت مدمرة، نقول لأهلنا صبراً فإن الفرج قريب والنصر قريب، وإن شاء الله العيد القادم سنكون في القدس ونصلي في المسجد الاقصى وكل عام وأنتم بخير".

أبو موسى امين سر فتح الانتفاضة:" تحية أجلال وإكبار لشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط فوق أرضه المنزرع المقاوم ضد قوى الشر ، الذين يصارعون ويدافعون عن هذه الأمة، جئنا لنعاهدكم ونعاهد الشهداء أننا سنسير في ذات الطريق حتى النصر أو الشهادة".

خالد عبد المجيد امين سر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:"نتقدم لجماهير شعبنا بالتحيات النضالية ونتمنى لجماهيرنا الصامدة العزة والكرامة في مواجهة سياسات الاحتلال خاصة المخططات الصهيونية الرامية لتهويد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وهو ما يتطلب منا الارتقاء بوحدة الموقف الوطني الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات ، ونبارك لشعبنا حالة الصمود الأسطوري ونتوجه بالتحية لعائلات الشهداء والأسرى ومزيد من الصمود حتى نحقق أهدافنا".