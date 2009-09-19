قاضي القضاة: تجنبوا المعانقة والتقبيل بالعيد واكتفوا بالمصافحة

فلسطين اليوم: غزة

طالب قاضي قضاة فلسطيني رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تيسير التميمي، المسلمين بتجنب المعانقة والتقبيل أثناء التهاني في عيد الفطر السعيد، لتجنب العدوى من وباء انفلونزا الخنازير.

ودعا التميمي المسلمين أن يبادروا بإخراج صدقة الفطر وتوزيعها على المساكين، ولمن لم يخرجها بعد، أن الوقت المتبقي ينتهي قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، والأفضل إخراجها نقداً فهو أنفع للفقراء والمساكين.

ودعا إلى اغتنام هذه المناسبة للتزاور وصلة الأرحام وذوي القربى، فهي عنوان الأخوّة والتماسك في مجتمعنا الفلسطيني، والصلة تقتضي الإحسان وتقديم العون والعفو عن الإساءة والقطيعة.